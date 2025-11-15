O MIRANTE TV | 15-11-2025 16:04
Biblioteca de Tomar assinalou 28º aniversário
Cerimónia decorreu na manhã de sábado, 15 de Novembro.
A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca está a comemorar o seu 28º aniversário. Na manhã de sábado, 15 de Novembro, decorreu o cantar dos parabéns, com a presença do presidente da câmara, Tiago Carrão, e do vereador Samuel Fontes. Antes houve Biblioteca com Emoções, com Paulinho de Oliveira, numa iniciativa dedicada aos mais novos.
As comemorações decorrem até 28 de Novembro. O programa conta com diversos momentos, desde apresentações de livros a uma exposição.
