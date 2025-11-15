O MIRANTE TV | 15-11-2025 16:23
Las Rubias dão novo ritmo à aldeia de Vale do Paraíso
Em Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, nasceu uma escola de sevilhanas criada por duas jovens apaixonadas pela cultura espanhola, Leonor Miranda e Matilde Gonçalves.
Na freguesia de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, nasceu um novo projeto ligado à cultura espanhola. Uma escola de sevilhanas, nasce da paixão de duas jovens que já estavam ligadas à dança desde pequenas, Leonor Miranda de 19 anos, e Matilde Gonçalves de 15 anos.
O grupo Las Rubias é um projeto recente que está a ganhar força em Vale do Paraíso, com o apoio da Associação Desportos e Recreio “O Paraíso”, que faculta o espaço para os ensaios. O grupo de sevilhanas tem crescido cada vez mais, tendo já feito diversas apresentações ao público.
