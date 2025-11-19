A garagem de Fernanda Violante foi transformada numa loja social onde recebe pelo menos uma dezena de pessoas carenciadas por dia.

Fernanda Violante é um exemplo de ajuda ao próximo

Fernanda Violante transformou a garagem de sua casa, em Santarém, numa espécie de centro de ajuda para pessoas carenciadas. Recebe em média 10 por dia e já mobilou mais de 40 casas com bens doados pela população.

E contrariamente ao que acontece em instituições onde os sacos com as ajudas já vão preparados, Fernanda dá oportunidade de escolha àqueles que recebe.

A tarefa de encontrar o tamanho certo nas prateleiras é tarefa fácil quando comparada com a dificuldade que tem em conseguir espaço para armazenar sobretudo mobiliário e electrodomésticos. Apesar disso, não desiste da missão que abraçou a troco de sorrisos.