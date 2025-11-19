uma parceria com o Jornal Expresso
19/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 19-11-2025 17:10

Fernanda Violante é um exemplo de ajuda ao próximo

Fernanda Violante é um exemplo de ajuda ao próximo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A garagem de Fernanda Violante foi transformada numa loja social onde recebe pelo menos uma dezena de pessoas carenciadas por dia.

Fernanda Violante transformou a garagem de sua casa, em Santarém, numa espécie de centro de ajuda para pessoas carenciadas. Recebe em média 10 por dia e já mobilou mais de 40 casas com bens doados pela população.
E contrariamente ao que acontece em instituições onde os sacos com as ajudas já vão preparados, Fernanda dá oportunidade de escolha àqueles que recebe.
A tarefa de encontrar o tamanho certo nas prateleiras é tarefa fácil quando comparada com a dificuldade que tem em conseguir espaço para armazenar sobretudo mobiliário e electrodomésticos. Apesar disso, não desiste da missão que abraçou a troco de sorrisos.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar