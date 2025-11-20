Iniciativa "Ribatejo em Lisboa" da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo levou animação e gastronomia da região à capital do País.

Plano de acção para o turismo ribatejano vai ter verba superior a meio milhão de euros

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou na manhã desta quinta-feira, 20 de Novembro, o seu plano de acção para o Ribatejo para 2026.

É um plano que quer continuar a afirmar o Ribatejo e as suas potencialidades turísticas a nível nacional, prevendo um investimento superior a meio milhão de euros, um acréscimo de 150 mil euros face ao ano anterior.

José Manuel Santos, presidente da entidade de turismo, apresentou no hotel Palácio do Governador em Lisboa os quatro eixos principais da promoção do ribatejo no próximo ano.

O evento contou com a actuação de vários elementos do rancho folclórico da Fajarda, concelho de Coruche.

Pelo meio houve também provas de vinhos e um almoço volante da autoria do chef ribatejano Rodrigo Castelo, estrela Michelin.

