uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 20-11-2025 18:30

Plano de acção para o turismo ribatejano vai ter verba superior a meio milhão de euros

Plano de acção para o turismo ribatejano vai ter verba superior a meio milhão de euros
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa "Ribatejo em Lisboa" da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo levou animação e gastronomia da região à capital do País.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou na manhã desta quinta-feira, 20 de Novembro, o seu plano de acção para o Ribatejo para 2026.

É um plano que quer continuar a afirmar o Ribatejo e as suas potencialidades turísticas a nível nacional, prevendo um investimento superior a meio milhão de euros, um acréscimo de 150 mil euros face ao ano anterior.

José Manuel Santos, presidente da entidade de turismo, apresentou no hotel Palácio do Governador em Lisboa os quatro eixos principais da promoção do ribatejo no próximo ano.

O evento contou com a actuação de vários elementos do rancho folclórico da Fajarda, concelho de Coruche.

Pelo meio houve também provas de vinhos e um almoço volante da autoria do chef ribatejano Rodrigo Castelo, estrela Michelin.

É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar