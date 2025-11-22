uma parceria com o Jornal Expresso
23/11/2025

O MIRANTE TV | 22-11-2025 23:52

Foros da Charneca celebra os seus idosos e reclama ventos de mudança

Centro Social de Foros da Charneca reuniu, pela primeira vez, dezenas de reformados num encontro dedicado exclusivamente à terceira idade.

A Associação de Moradores e Proprietários de Foros da Charneca, no concelho de Benavente, promoveu sábado, 22 de Novembro, um encontro dirigido à comunidade de reformados da localidade.
Foi a primeira vez que a colectividade promoveu uma iniciativa exclusivamente focada na terceira idade e, segundo Amaro Lopes, presidente da associação, quis vincar o papel que as diferentes gerações tiveram em tempos passados.
“Estamos, em certa medida, dependentes dos órgãos autárquicos, mas a expectativa é enorme e esperamos mesmo que os ventos de mudança aconteçam também em Foros da Charneca”, sublinhou a O MIRANTE.
O evento contou com a participação de dezenas de pessoas que se deslocaram ao centro social de Foros da Charneca.
