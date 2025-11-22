Nuno Santos esteve emigrado mais de uma década e regressou para abrir um restaurante em Aveiras de Cima.

Nuno Santos abriu o seu restaurante em Aveiras de Cima depois de ter estado mais de uma década emigrado - foto O MIRANTE

Gerente de restaurantes lá fora encontrou o seu lugar em Aveiras de Cima

Nuno Santos deixou Inglaterra, onde trabalhou durante mais de uma década na restauração, para abrir um restaurante em Aveiras de Cima. No Espaço Grill explora há dois anos a cozinha de fogo comandada pela esposa Raquel. Na carta privilegia carnes como a picanha e a maminha de origem sul Americana, o polvo, o bacalhau e o peixe fresco de mar, tratados de forma simples em cozinha bem à vista do cliente. Nos vinhos a carta é alicerçada na região.

Nuno Santos confessa que ficou “ surpreendido com a carga fiscal que existe em Portugal”. Apesar disso, prefere focar-se no essencial que é “ter saúde e vontade” de continuar a trabalhar no que tanto gosta e a fazer crescer o negócio e a satisfação de cada cliente que entra no Espaço Grill que irá dar o salto para um espaço maior e mais próximo do nó da A1.

Uma conversa a propósito da rubrica Identidade Profissional para ler na íntegra na edição semanal de O MIRANTE.