O MIRANTE TV | 22-11-2025 10:00
Gerente de restaurantes lá fora encontrou o seu lugar em Aveiras de Cima
Nuno Santos abriu o seu restaurante em Aveiras de Cima depois de ter estado mais de uma década emigrado - foto O MIRANTE
Nuno Santos esteve emigrado mais de uma década e regressou para abrir um restaurante em Aveiras de Cima.
Nuno Santos deixou Inglaterra, onde trabalhou durante mais de uma década na restauração, para abrir um restaurante em Aveiras de Cima. No Espaço Grill explora há dois anos a cozinha de fogo comandada pela esposa Raquel. Na carta privilegia carnes como a picanha e a maminha de origem sul Americana, o polvo, o bacalhau e o peixe fresco de mar, tratados de forma simples em cozinha bem à vista do cliente. Nos vinhos a carta é alicerçada na região.
Nuno Santos confessa que ficou “ surpreendido com a carga fiscal que existe em Portugal”. Apesar disso, prefere focar-se no essencial que é “ter saúde e vontade” de continuar a trabalhar no que tanto gosta e a fazer crescer o negócio e a satisfação de cada cliente que entra no Espaço Grill que irá dar o salto para um espaço maior e mais próximo do nó da A1.
Uma conversa a propósito da rubrica Identidade Profissional para ler na íntegra na edição semanal de O MIRANTE.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1744
19-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
19-11-2025
Capa Vale Tejo
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
19-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar