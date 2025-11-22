uma parceria com o Jornal Expresso
22/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 22-11-2025 17:03

Modelistas ferroviários de Alverca celebram dez anos com exposição

"Locomodels Expo 2025" está patente este fim de semana no pavilhão do Futebol Clube de Alverca com entrada livre.

O Grupo de Modelismo Ferroviário de Alverca está a celebrar 10 anos de dedicação ao modelismo ferroviário com uma grande exposição que está patente este fim de semana no pavilhão do Futebol Clube de Alverca.
O "Locomodels Expo" nasceu de um grupo de entusiastas da cidade pelo modelismo ferroviário e veio dar origem à exposição que este ano celebra uma década de existência.
Ao todo os visitantes podem ver mais de meio quilómetro de linhas de comboio em miniatura, replicando vários cenários nacionais.
Há também a possibilidade de embarcar num comboio, experimentar um simulador ferroviário e muitas outras diversões.
A entrada é livre e a mostra está patente ao final deste domingo.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE

    pub8

