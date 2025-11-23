“Em Abrantes a palavra dada contínua a ser palavra honrada”

A sétima edição do Festival de Filosofia de Abrantes deu “O Poder à Palavra” com a participação de muita gente de renome. Mário Pissarra, um dos convidados, salientou-se pela forma como soube prender a plateia e abordar o tema proposto pela organização.

A sétima edição do Festival de Filosofia de Abrantes acabou no dia 22 com um encontro final onde se salientou a participação de Mário Pissarra.

O Festival começou no dia 20 com o discurso do presidente da câmara, Manuel Valamatos, no dia em que também se homenageou José Gil, o filósofo e ensaísta português mais conhecido e admirado.

Em artigo já publicado em O MIRANTE podemos ler palavras do presidente da câmara que acentuou “O Poder da Palavra”, título da edição deste Festival de Filosofia, em que deixou também a frase que dá título a este artigo, de que em Abrantes a palavra dada continua a ser palavra honrada. No último debate do Festival o destaque vai para Mário Pissarra, um homem que nasceu em Idanha a Nova mas que fez a sua vida entre Abrantes e Torres Novas.