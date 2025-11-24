Benavente mobiliza-se para ajudar Sarabjit a voltar a caminhar

A história de Sarabjit Sandhar, de 42 anos, tem comovido a comunidade de Benavente. Conhecido pela sua dedicação ao trabalho e pela simpatia com que tratava colegas e clientes, viu a sua vida mudar de forma abrupta após uma doença súbita que o deixou sem os membros inferiores e com limitações nas mãos.

Durante meses lutou pela vida, sempre acompanhado pela esposa, que não deixou que a esperança esmorecesse. Sarabjit, Bila como é conhecido na comunidade, enfrenta uma nova etapa, a de reconstruir a autonomia e voltar a pôr-se de pé. Para isso, precisa de duas próteses e de um processo de reabilitação longo, mas possível.

Sem família em Portugal além da esposa, o casal encontrou na população local o apoio que lhes faltava, em especial de Clara Branco e Filomena Borges. Está a decorrer uma campanha solidária para ajudar a suportar os custos das próteses, essenciais para que Sarabjit volte a caminhar e recuperar uma vida o mais normal possível.

