Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro

A cerimónia oficial distinguiu funcionários municipais pelo seu percurso de serviço público, com os autarcas a destacar a identidade ferroviária, militar e cultural do concelho.

O Entroncamento assinalou na segunda-feira, 24 de Novembro, os 80 anos de elevação a concelho com uma cerimónia marcada por homenagens e pela visão estratégica apresentada pelo presidente da câmara, Nelson Cunha, que voltou a sublinhar a importância da identidade ferroviária e militar que moldou o município.

As comemorações arrancaram com o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, seguindo-se a Sessão Solene no Salão Nobre. Foram distinguidos funcionários municipais com 15, 25 e 35 anos de serviço. A cerimónia terminou com a entrega simbólica de Equipamentos de Proteção Individual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, culminando numa visita à exposição documental “Editais do Município do Entroncamento”, na Galeria Municipal.