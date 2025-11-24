uma parceria com o Jornal Expresso
24/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 24-11-2025 17:19

Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro

1 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
2 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
3 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
4 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
5 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
6 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
7 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
8 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
9 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
10 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
11 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
12 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
13 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
14 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
15 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
16 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
17 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
18 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
19 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
20 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
21 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
22 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
23 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
24 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
25 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
26 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
27 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
28 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
29 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
30 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
31 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
32 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
33 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
34 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
35 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
36 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
37 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
38 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
39 / 39
Entroncamento celebra 80 anos com cerimónia que honra passado e projecta futuro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A cerimónia oficial distinguiu funcionários municipais pelo seu percurso de serviço público, com os autarcas a destacar a identidade ferroviária, militar e cultural do concelho.

O Entroncamento assinalou na segunda-feira, 24 de Novembro, os 80 anos de elevação a concelho com uma cerimónia marcada por homenagens e pela visão estratégica apresentada pelo presidente da câmara, Nelson Cunha, que voltou a sublinhar a importância da identidade ferroviária e militar que moldou o município.
As comemorações arrancaram com o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, seguindo-se a Sessão Solene no Salão Nobre. Foram distinguidos funcionários municipais com 15, 25 e 35 anos de serviço. A cerimónia terminou com a entrega simbólica de Equipamentos de Proteção Individual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, culminando numa visita à exposição documental “Editais do Município do Entroncamento”, na Galeria Municipal.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar