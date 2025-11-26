Hospital Lusíadas Campera já abriu portas no concelho de Alenquer

Hospital Lusíadas Campera foi inaugurado dia 25 de Novembro no Campera Outlet Shopping, mas já está em funcionamento desde 6 de Outubro. A nova unidade representa um investimento de 28 milhões de euros e a criação de mais de 500 postos de trabalho.

Foi inaugurado oficialmente o Hospital Lusíadas Campera, do grupo Lusíadas Saúde, que está a funcionar no Campera Outlet Shopping desde o dia 6 de Outubro.

A inauguração da unidade no concelho de Alenquer decorreu na terça-feira, 25 de Novembro, e contou com a presença de vários autarcas, profissionais de saúde e representantes do movimento associativo. O novo hospital representa um investimento de 28 milhões de euros e a criação de mais de 500 postos de trabalho. A unidade dispõe de 27 gabinetes de consulta, duas salas de bloco operatório e atendimento sem marcação para adultos, das 8h às 22h, todos os dias da semana.

Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas Saúde, explicou que a unidade hospitalar vai funcionar integrada na rede nacional Lusíadas, principalmente com as unidades que o grupo possui na área da Grande Lisboa.

