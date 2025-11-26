uma parceria com o Jornal Expresso
Hospital Lusíadas Campera já abriu portas no concelho de Alenquer

Hospital Lusíadas Campera foi inaugurado dia 25 de Novembro no Campera Outlet Shopping, mas já está em funcionamento desde 6 de Outubro. A nova unidade representa um investimento de 28 milhões de euros e a criação de mais de 500 postos de trabalho.

Foi inaugurado oficialmente o Hospital Lusíadas Campera, do grupo Lusíadas Saúde, que está a funcionar no Campera Outlet Shopping desde o dia 6 de Outubro.
A inauguração da unidade no concelho de Alenquer decorreu na terça-feira, 25 de Novembro, e contou com a presença de vários autarcas, profissionais de saúde e representantes do movimento associativo. O novo hospital representa um investimento de 28 milhões de euros e a criação de mais de 500 postos de trabalho. A unidade dispõe de 27 gabinetes de consulta, duas salas de bloco operatório e atendimento sem marcação para adultos, das 8h às 22h, todos os dias da semana.
Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas Saúde, explicou que a unidade hospitalar vai funcionar integrada na rede nacional Lusíadas, principalmente com as unidades que o grupo possui na área da Grande Lisboa.

É uma notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

