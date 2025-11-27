Autarca de Santarém descobre em visita à CUF médico que o salvou

João Leite teve um acidente aos cinco anos quando estava com o pai num tractor e foi salvo porque pela primeira vez dois médicos saíram do Hospital Distrital de Santarém para prestar socorro no terreno

O presidente da Câmara de Santarém encontrou um médico que o salvou em 1988, quando teve um acidente com o pai num tractor e ficou encarcerado, o que levou a ficar amputado de um pé. João Leite já conhecia um dos médicos que esteve envolvido, Joaquim Costa, director clínico da CUF Santarém. E agora numa visita à unidade privada conheceu o outro médico, Luís Maia, natural de Mouriscas, que tal como Joaquim Costa fez carreira no Hospital Distrital de Santarém.

A visita à CUF, onde o presidente foi surpreendido com a revelação do médico que estava de serviço numa ala da unidade de saúde por onde passou a comitiva, decorreu esta quinta-feira, 27 de Novembro.