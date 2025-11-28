uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 28-11-2025 11:53

CEBI de Alverca celebrou 30 anos de fundação comunitária

A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
A festa dos 30 anos de fundação do CEBI de Alverca
Sessão solene contou com a actuação de alunos do colégio José Álvaro Vidal e uma homenagem aos trabalhadores que este ano completaram duas décadas de trabalho na instituição.

A Fundação CEBI, de Alverca do Ribatejo, celebrou este ano 57 anos de vida e a sessão solene realizada ao final da tarde de quinta-feira, 27 de Novembro, evocou a passagem dos 30 anos como fundação comunitária.
O evento, realizado como habitualmente no pavilhão gimnodesportivo da fundação, contou com a actuação de alunos do Colégio José Álvaro Vidal.
Também houve lugar a uma mesa redonda com representantes do Centro Português de Fundações, da Fundação Mendes Gonçalves, da Fundação ADFP e da CASES.
No final foram agraciados os trabalhadores que completaram duas décadas de trabalho na instituição.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.
