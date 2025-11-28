Trabalhadores da junta da Póvoa e Forte da Casa em greve após atraso no pagamento do salário

Trabalhadores operacionais da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa estão hoje em greve após o atraso no pagamento do salário de Novembro. A junta atribui a situação à falta de transição de acessos bancários por parte do anterior executivo e dificuldades geradas pelo banco.