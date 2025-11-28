uma parceria com o Jornal Expresso
Trabalhadores da junta da Póvoa e Forte da Casa em greve após atraso no pagamento do salário

Trabalhadores operacionais da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa estão hoje em greve após o atraso no pagamento do salário de Novembro. A junta atribui a situação à falta de transição de acessos bancários por parte do anterior executivo e dificuldades geradas pelo banco.

Os trabalhadores da área operacional da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa estão em greve até ser pago o salário do mês de Novembro.
O ordenado deveria ter sido pago no dia 25, mas, segundo o presidente da junta, António Inácio, o anterior executivo não facilitou a transição de mandato e não deixou os códigos de acesso às contas bancárias.
A expectativa é que os vencimentos sejam pagos por outra instituição bancária ainda esta sexta-feira; caso isso não aconteça, os trabalhadores manter-se-ão em greve à porta das instalações da junta da Póvoa de Santa Iria.

