29/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 29-11-2025 10:00

Bárbara Vieira assinala 25 anos da Dream Dancing com missão focada na inclusão

Bárbara Vieira fundou a Dream Dancing, que está a celebrar 25 anos de actividade - foto O MIRANTE
A responsável da Dream Dancing, em Salvaterra de Magos, conta como transformou uma brincadeira de infância num projecto que hoje chega a centenas de crianças e se mantém fiel a uma regra: ninguém fica de fora.

Aos 40 anos, Bárbara Vieira celebra 25 anos à frente da Dream Dancing, associação que dirige desde a juventude e uma paixão que começou numa sala improvisada da casa dos pais. Natural de Salvaterra de Magos, a professora e coordenadora recorda o momento em que, ainda criança, descobriu a paixão pela dança e arrastou primos e amigos para coreografias caseiras.

Mais de duas décadas depois, a Dream Dancing trabalha com 25 instituições, envolve centenas de crianças, promove aulas de dança e expressão físico-motora e organiza campos de férias, mantendo o princípio da inclusão como prioridade. “Ninguém fica de fora, independentemente das condições”, sublinha. A associação mantém a mensalidade a 15 euros há uma década, apoiando famílias que de outra forma não poderiam participar.

Divorciada e mãe de três filhas, Bárbara Vieira divide o tempo entre aulas, coordenação, projectos educativos e apoio comunitário. Diz que a dança deve ser “leveza, alegria e não competição”, e que, acima da técnica, importa garantir que cada criança “se sente capaz”.

