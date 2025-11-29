A sétima edição do FÓS – Festival de Órgão de Santarém prossegue até domingo, 30 de Novembro, em Santarém, tendo mais uma vez como protagonistas seis órgãos históricos existentes em igrejas da cidade. Na manhã de sábado, a Igreja da Misericórdia recebeu um recital com o organista António José Pedrosa. Há mais música para ouvir este sábado e na tarde de domingo.



A Igreja da Alcáçova recebe este sábado, pelas 16h30, o Concerto Scalabitano que junta a música do organista Daniel Oliveira e o Coro do Círculo Cultural Scalabitano. E a Sé de Santarém é palco, pelas 21h30, do Concerto da Liberdade II – Performance Multidisciplinar, integrado na programação do FÓS – Festival de Órgão de Santarém e que terá novamente como protagonista o organista in.FÓS, António José Pedrosa. O evento junta a música de órgão histórico com momentos de dança contemporânea pela Academia de Dança do Círculo Cultural Scalabitano, com direcção de cena de Encarnação Noronha e de Mafalda Murta, acompanhados por estátuas humanas trazidas pela Quideia Animações, com direcção de Katarina Ferreira e Luís Almeida.



No domingo, 30 de Novembro, último dia do FÓS, a Igreja de São Nicolau, a partir das 15h00, o Poetral – Possessio Maris, espectáculo que junta música de órgão com poesia declamada por Francisco Selqueira e Ferreira da Costa, do Veto-Teatro Oficina, acompanhados pelo organista Sílvio Vicente. É um evento inspirado em ‘Mar Português’, a segunda parte de a ‘Mensagem’, a única obra publicada em vida de Fernando Pessoa, onde se reflecte sobre as grandes navegações, destacando o papel de Portugal no cenário Mundial, durante os séculos XV e XVI.



Para as 16h30 está agendado o concerto de encerramento, na Igreja da Misericórdia, com a organista Marua Bayley com o Ensemble Ars Nova.

O evento incluiu ainda um conjunto de experiências artísticas onde se que cruzaram o órgão com outras formas de expressão cultural, como a poesia e a dança. O Festival de Órgão de Santarém é promovido pela Câmara de Santarém, em parceria com a Diocese de Santarém e com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.