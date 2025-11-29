uma parceria com o Jornal Expresso
29/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 29-11-2025 15:58

Festival de Órgão de Santarém prossegue até domingo

Festival de Órgão de Santarém prossegue até domingo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Igreja da Misericórdia recebeu recital na manhã deste sábado. Há mais música para ouvir durante este sábado e na tarde de domingo.

A sétima edição do FÓS – Festival de Órgão de Santarém prossegue até domingo, 30 de Novembro, em Santarém, tendo mais uma vez como protagonistas seis órgãos históricos existentes em igrejas da cidade. Na manhã de sábado, a Igreja da Misericórdia recebeu um recital com o organista António José Pedrosa. Há mais música para ouvir este sábado e na tarde de domingo.

A Igreja da Alcáçova recebe este sábado, pelas 16h30, o Concerto Scalabitano que junta a música do organista Daniel Oliveira e o Coro do Círculo Cultural Scalabitano. E a Sé de Santarém é palco, pelas 21h30, do Concerto da Liberdade II – Performance Multidisciplinar, integrado na programação do FÓS – Festival de Órgão de Santarém e que terá novamente como protagonista o organista in.FÓS, António José Pedrosa. O evento junta a música de órgão histórico com momentos de dança contemporânea pela Academia de Dança do Círculo Cultural Scalabitano, com direcção de cena de Encarnação Noronha e de Mafalda Murta, acompanhados por estátuas humanas trazidas pela Quideia Animações, com direcção de Katarina Ferreira e Luís Almeida.

No domingo, 30 de Novembro, último dia do FÓS, a Igreja de São Nicolau, a partir das 15h00, o Poetral – Possessio Maris, espectáculo que junta música de órgão com poesia declamada por Francisco Selqueira e Ferreira da Costa, do Veto-Teatro Oficina, acompanhados pelo organista Sílvio Vicente. É um evento inspirado em ‘Mar Português’, a segunda parte de a ‘Mensagem’, a única obra publicada em vida de Fernando Pessoa, onde se reflecte sobre as grandes navegações, destacando o papel de Portugal no cenário Mundial, durante os séculos XV e XVI.

Para as 16h30 está agendado o concerto de encerramento, na Igreja da Misericórdia, com a organista Marua Bayley com o Ensemble Ars Nova.
O evento incluiu ainda um conjunto de experiências artísticas onde se que cruzaram o órgão com outras formas de expressão cultural, como a poesia e a dança. O Festival de Órgão de Santarém é promovido pela Câmara de Santarém, em parceria com a Diocese de Santarém e com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar