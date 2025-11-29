uma parceria com o Jornal Expresso
29/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 29-11-2025 00:56

Reino de Natal anima Santarém durante um mês

Reino de Natal anima Santarém durante um mês
O Reino de Natal foi inaugurado em Santarém com muita música e fogo de artifício, garantindo muita animação e diversão no Jardim da Liberdade até quase ao final do mês de Dezembro.

O Reino de Natal foi inaugurado em Santarém com muita música e fogo de artifício, garantindo muita animação e diversão no Jardim da Liberdade até quase ao final do mês de Dezembro. Este ano, a novidade é uma roda gigante que oferece uma vista panorâmica sobre a cidade, não faltando também a pista de gelo, carrosséis, o habitual mercadinho e os pontos de venda de comida e bebida.

A abertura oficial contou com a presença do presidente da câmara, João Leite, de outros autarcas e diversos convidados. O Reino de Natal estende-se ainda por mais três pontos emblemáticos da cidade: o Largo de Marvila, o Largo Padre Chiquito e o Largo do Seminário. A árvore de Natal gigante está instalada no Largo da Piedade.

