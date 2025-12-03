uma parceria com o Jornal Expresso
03/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 03-12-2025 17:08

APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Evento no W Shopping juntou utentes, familiares e profissionais da APPACDM numa cerimónia dedicada à inclusão.

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com uma cerimónia aberta ao público no centro comercial W Shopping, em Santarém. A iniciativa reuniu dirigentes, autarcas, representantes institucionais e utentes da associação, reforçando a importância da participação activa das pessoas com deficiência na vida comunitária.
O momento alto da manhã foi a inauguração da loja da instituição, situada no Piso 1 do centro comercial, com uma selecção de artigos de Natal produzidos pelos utentes, que estará aberta até 22 de Dezembro.

