O MIRANTE TV | 03-12-2025 17:08
APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Evento no W Shopping juntou utentes, familiares e profissionais da APPACDM numa cerimónia dedicada à inclusão.
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com uma cerimónia aberta ao público no centro comercial W Shopping, em Santarém. A iniciativa reuniu dirigentes, autarcas, representantes institucionais e utentes da associação, reforçando a importância da participação activa das pessoas com deficiência na vida comunitária.
O momento alto da manhã foi a inauguração da loja da instituição, situada no Piso 1 do centro comercial, com uma selecção de artigos de Natal produzidos pelos utentes, que estará aberta até 22 de Dezembro.
