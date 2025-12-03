APPACDM de Santarém assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com uma cerimónia aberta ao público no centro comercial W Shopping, em Santarém. A iniciativa reuniu dirigentes, autarcas, representantes institucionais e utentes da associação, reforçando a importância da participação activa das pessoas com deficiência na vida comunitária.

O momento alto da manhã foi a inauguração da loja da instituição, situada no Piso 1 do centro comercial, com uma selecção de artigos de Natal produzidos pelos utentes, que estará aberta até 22 de Dezembro.

