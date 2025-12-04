uma parceria com o Jornal Expresso
04/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 04-12-2025 13:37

Associação Musical de Cabanas de Torres aposta na formação de músicos e dinamização cultural

Banda Filarmónica da AMCT conta com cerca de 40 músicos que ensaiam nas instalações renovadas da antiga escola primária de Cabanas de Torres.

A Associação Musical de Cabanas de Torres (AMCT) é, desde 2011, um motor cultural de Alenquer. Este ano, mudou-se para a antiga escola primária, reabilitada no âmbito do Orçamento Participativo de Alenquer de 2015. Uma década depois, a banda filarmónica dispõe de melhores condições para ensaiar, embora a direcção da AMCT sublinhe que ainda há margem para melhorar. A ambição é pavimentar o exterior da nova casa, que é essencial como parque de estacionamento, mas que também pode ser palco de concertos e outras actividades.
A banda filarmónica é dirigida por Luís Ferreira e conta com cerca de 40 músicos que ensaiam em conjunto e em pequenos grupos, garantindo aprendizagem e criatividade constantes.

