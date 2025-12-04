Centro Qualifica de Alcanena entrega diplomas a mais de cem adultos

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Alcanena distinguiu, no dia 3 de Dezembro, mais de uma centena de adultos que obtiveram o 9º ou o 12º ano através dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) ou de processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). A sessão decorreu no Cineteatro São Pedro, em Alcanena, marcando o culminar de meses ou até mesmo de anos de empenho dos formandos.

A cerimónia serviu também para reconhecer os adultos que obtiveram certificação profissional através de RVCC PRO, em áreas como Logística, Vendas, Eletricidade, Administração, Apoio Familiar e Geriatria. Um conjunto de qualificações que, segundo o Centro Qualifica, representa novas oportunidades de progressão profissional e integração no mercado de trabalho.

