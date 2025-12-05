uma parceria com o Jornal Expresso
05/12/2025

O MIRANTE TV | 05-12-2025 17:41

Salvaterra de Magos reflectiu sobre o desgaste de quem trabalha na protecção de crianças

O seminário “Cuidar de Quem Cuida” encerrou as Jornadas da Saúde, do Social e da Educação 2025 com a apresentação de estudos que revelam o impacto emocional e o risco de burnout entre profissionais da protecção infantil.

As Jornadas da Saúde, do Social e da Educação 2025 terminaram, a 5 de Dezembro, com o seminário “Cuidar de Quem Cuida: Desafios e Estratégias”, promovido pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Salvaterra de Magos no Auditório Municipal “Escola O Século”.

A sessão de abertura contou com a presidente da Câmara Municipal, Helena Neves, e com a presidente da CPCJ local, Maria de Fátima Pedro, numa sessão moderada por Nélia Alexandre, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

Entre os contributos apresentados destacou-se a intervenção de Jacqueline Marques, professora e assistente social do Instituto de Serviço Social, que partilhou estudos nacionais e internacionais sobre o desgaste emocional associado ao trabalho de protecção de menores. A oradora sublinhou que estes profissionais lidam diariamente com situações traumáticas, elevada carga ética e falta de recursos, factores que aumentam o risco de burnout, stress moral e exaustão emocional.

Os estudos citados referem que a responsabilidade profunda associada às decisões tomadas nas CPCJ e a exposição contínua ao sofrimento das crianças contribuem para níveis elevados de pressão psicológica. A ausência de tempo para recuperação, a burocracia acumulada e a carga constante de processos foram identificadas como fragilidades que dificultam o equilíbrio emocional das equipas.

O seminário destacou ainda a importância de reforçar estratégias de protecção e apoio aos profissionais, desde a supervisão técnica ao reconhecimento precoce de sinais de desgaste, lembrando que a eficácia do sistema de protecção depende da capacidade de cuidar também de quem trabalha na linha da frente.

