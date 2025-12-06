Camões está vivo em Constância e foi pretexto para uma tertúlia de poesia natalícia

Camões está vivo em Constância e foi pretexto para uma tertúlia de poesia natalícia. Máximo Ferreira deu as boas vindas e explicou as mil e uma razões para a casa memória não fechar e Henrique Leal falou em nome do grupo de poesia que tem animado algumas tertúlias e quer retomar a actividade. Uma tarde de sábado em Constância, a vila poema, onde reina o espírito de Natal.