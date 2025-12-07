uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 07-12-2025 13:13

Arte marcou 6.ª edição da Gala da Inclusão em Vila Franca de Xira

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense recebeu a 6.ª edição da Gala da Inclusão, promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira. O espectáculo integrou as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense foi palco da 6.ª edição da Gala da Inclusão, promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Enquadrada nas comemorações municipais do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Gala da Inclusão teve este ano como tema “Arte”, com um espectáculo de dança, música e canto protagonizado pelos utentes das instituições da área da deficiência do concelho, nomeadamente a Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais (AIPNE), a Associação Projecto Jovem de Vialonga (APJ), a CerciPóvoa e a Cercitejo.

Com direcção musical do Maestro Telmo Lopes, o evento contou com música da banda “Ecos da Diversidade” e da Orquestra de Vialonga.

Paula Teixeira e a associação “In Adaptada” também participaram na gala, que mais uma vez teve casa cheia, numa noite de emoções e de verdadeira inclusão.

