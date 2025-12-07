Vila Franca de Xira distinguiu três centenas de atletas de mérito

O talento dos atletas só floresce com o apoio das suas famílias, que desempenham um papel silencioso mas determinante e muitas vezes pouco valorizado.

A ideia marcou o tom da XV Gala de Mérito Desportivo de Vila Franca de Xira, que teve lugar no Pavilhão Multiusos na noite de sábado, 6 de Dezembro.

O evento, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, distinguiu 360 atletas de 18 clubes e 14 modalidades.

Leonor Carreira, tricampeã da Europa em ginástica acrobática pelo Sporting Clube de Portugal, venceu o prémio de atleta feminina do ano.

Delvis Santos, atleta do atletismo do Sporting Clube de Portugal, foi eleito atleta masculino do ano.

Luís Valença, figura de referência da arte equestre portuguesa, foi reconhecido com o Prémio Carreira.

A gala distinguiu também pela terceira vez Rui Câncio, treinador de canoagem do Alhandra Sporting Club, como treinador do ano.

A equipa sénior do Futebol Clube de Alverca recebeu a distinção de equipa do ano e Diogo Carrera, do futsal do Sport Lisboa e Benfica, foi distinguido com o prémio revelação.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

