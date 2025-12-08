O MIRANTE TV | 08-12-2025 18:20
Ligno Arquitectura inaugura luzes de natal em Santarém
O escritório da Ligno Arquitectura, em Santarém, inaugurou as luzes de Natal no dia 7 de Dezembro.
O escritório da Ligno Arquitectura, em Santarém, inaugurou as luzes de Natal no dia 7 de Dezembro. O momento central contou com o acender oficial de todas as luzes, acompanhado de chocolate quente e bolachas de Natal, e a intervenção de agradecimento pelo arquitecto Rui Santos.
O objectivo principal foi abrir o escritório à população e aproximar a arquitectura do imaginário das pessoas. A empresa pretende realizar outros eventos temáticos ao longo do próximo ano. Durante o evento houve uma recolha de presentes para os jovens do Lar de Santo António. Os donativos revertem integralmente para jovens dos 5 aos 21 anos.
