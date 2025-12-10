Grupo de dança infantil Os Gualdins junta 40 crianças em Tomar

Crianças dos 6 aos 14 anos participam no grupo de dança Os Gualdins. O MIRANTE acompanhou um dos ensaios semanais do grupo e conversou com as coordenadoras do projecto.

O grupo de dança infantil Os Gualdins nasceu em 2022 na cidade de Tomar e é um sucesso, contando com a participação de cerca de 40 crianças. Pertencente à associação Thomar Sellium, o grupo participa em diversos eventos a nível nacional. Aposta principalmente na dança histórica e medieval, mas também aborda outro tipo de coreografias.



O MIRANTE acompanhou um dos ensaios semanais, que decorrem no ATL da Escola Básica Raul Lopes, e testemunhou a boa energia que se vive entre danças, sorrisos e muita amizade.

