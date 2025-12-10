O MIRANTE TV | 10-12-2025 17:32
Grupo de dança infantil Os Gualdins junta 40 crianças em Tomar
Os Gualdins junta dezenas de crianças em Tomar - foto O MIRANTE
Crianças dos 6 aos 14 anos participam no grupo de dança Os Gualdins. O MIRANTE acompanhou um dos ensaios semanais do grupo e conversou com as coordenadoras do projecto.
O grupo de dança infantil Os Gualdins nasceu em 2022 na cidade de Tomar e é um sucesso, contando com a participação de cerca de 40 crianças. Pertencente à associação Thomar Sellium, o grupo participa em diversos eventos a nível nacional. Aposta principalmente na dança histórica e medieval, mas também aborda outro tipo de coreografias.
O MIRANTE acompanhou um dos ensaios semanais, que decorrem no ATL da Escola Básica Raul Lopes, e testemunhou a boa energia que se vive entre danças, sorrisos e muita amizade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar