uma parceria com o Jornal Expresso
10/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 10-12-2025 17:32

Grupo de dança infantil Os Gualdins junta 40 crianças em Tomar

Grupo de dança infantil Os Gualdins junta 40 crianças em Tomar
Os Gualdins junta dezenas de crianças em Tomar - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Crianças dos 6 aos 14 anos participam no grupo de dança Os Gualdins. O MIRANTE acompanhou um dos ensaios semanais do grupo e conversou com as coordenadoras do projecto.

O grupo de dança infantil Os Gualdins nasceu em 2022 na cidade de Tomar e é um sucesso, contando com a participação de cerca de 40 crianças. Pertencente à associação Thomar Sellium, o grupo participa em diversos eventos a nível nacional. Aposta principalmente na dança histórica e medieval, mas também aborda outro tipo de coreografias.

O MIRANTE acompanhou um dos ensaios semanais, que decorrem no ATL da Escola Básica Raul Lopes, e testemunhou a boa energia que se vive entre danças, sorrisos e muita amizade.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar