Autocarro abandonado em Samora Correia removido após anos de polémica

A viatura pesada que durante mais de dois anos esteve estacionada na Rua Alexandre Herculano, em Samora Correia, foi retirada esta quinta-feira, 11 de Dezembro, numa operação que envolveu grua e acompanhamento da GNR.

O autocarro abandonado na via pública há mais de dois anos em Samora Correia foi finalmente rebocado na manhã de quinta-feira, 11 de Dezembro, com recurso a uma grua e na presença de uma patrulha da GNR. A operação pôs fim a um processo que se arrastou ao longo do tempo para retirar o veículo da Rua Alexandre Herculano.

A viatura, que se foi degradando, tornou-se um foco de preocupação para os moradores, sobretudo nos últimos meses, quando passou a servir de abrigo a indivíduos desconhecidos, suspeitos de estarem ligados a actividades relacionadas com estupefacientes.

O autocarro foi encaminhado para o parque de pesados da Murteira, em Samora Correia, contrariando a intenção inicial de o deslocar para a localidade da Coutada Velha.

A remoção acontece depois de o recém-eleito presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, ter admitido recentemente a O MIRANTE que o procedimento “demorou mais do que deveria”, prometendo que o autocarro iria sair do local até final do ano.