uma parceria com o Jornal Expresso
11/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 11-12-2025 13:18

Autocarro abandonado em Samora Correia removido após anos de polémica

Autocarro abandonado em Samora Correia removido após anos de polémica
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A viatura pesada que durante mais de dois anos esteve estacionada na Rua Alexandre Herculano, em Samora Correia, foi retirada esta quinta-feira, 11 de Dezembro, numa operação que envolveu grua e acompanhamento da GNR.

O autocarro abandonado na via pública há mais de dois anos em Samora Correia foi finalmente rebocado na manhã de quinta-feira, 11 de Dezembro, com recurso a uma grua e na presença de uma patrulha da GNR. A operação pôs fim a um processo que se arrastou ao longo do tempo para retirar o veículo da Rua Alexandre Herculano.

A viatura, que se foi degradando, tornou-se um foco de preocupação para os moradores, sobretudo nos últimos meses, quando passou a servir de abrigo a indivíduos desconhecidos, suspeitos de estarem ligados a actividades relacionadas com estupefacientes.

O autocarro foi encaminhado para o parque de pesados da Murteira, em Samora Correia, contrariando a intenção inicial de o deslocar para a localidade da Coutada Velha.

A remoção acontece depois de o recém-eleito presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, ter admitido recentemente a O MIRANTE que o procedimento “demorou mais do que deveria”, prometendo que o autocarro iria sair do local até final do ano.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar