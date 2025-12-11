Cartaxo comemora elevação a concelho com entrega de medalhas de mérito

O município do Cartaxo celebrou, a 10 de Dezembro, os 210 anos da elevação a concelho com uma sessão solene no salão nobre da câmara municipal, marcada pela intervenção de autarcas e a entrega de medalhas de mérito municipal a personalidades e entidades que têm contribuído para o desenvolvimento da comunidade.

Foram distinguidos a advogada e membro do conselho da administração do Grupo Agroseber, Ana Filipe Mendes de Macedo, o Núcleo do Sporting do Cartaxo, com 30 anos de actividade, e o funcionário municipal Rui Alexandre Branco da Costa, pelos seus 25 anos de serviço ao município.

