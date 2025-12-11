O MIRANTE TV | 11-12-2025 13:26
Cartaxo comemora elevação a concelho com entrega de medalhas de mérito
Ana Filipe Mendes de Macedo e o Núcleo do Sporting do Cartaxo receberam a medalha de mérito municipal e o funcionário municipal Rui Alexandre da Costa foi distinguido pelos 25 anos de serviço.
O município do Cartaxo celebrou, a 10 de Dezembro, os 210 anos da elevação a concelho com uma sessão solene no salão nobre da câmara municipal, marcada pela intervenção de autarcas e a entrega de medalhas de mérito municipal a personalidades e entidades que têm contribuído para o desenvolvimento da comunidade.
Foram distinguidos a advogada e membro do conselho da administração do Grupo Agroseber, Ana Filipe Mendes de Macedo, o Núcleo do Sporting do Cartaxo, com 30 anos de actividade, e o funcionário municipal Rui Alexandre Branco da Costa, pelos seus 25 anos de serviço ao município.
