uma parceria com o Jornal Expresso
13/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 13-12-2025 17:52

Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo

1 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
2 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
3 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
4 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
5 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
6 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
7 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
8 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
9 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
10 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
11 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
12 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
13 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
14 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
15 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
16 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
17 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
18 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
19 / 19
Cruz Vermelha de Santarém promove “Natal do Recomeço” para apoiar população sem-abrigo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A ação solidária juntou serviços sociais, cuidados pessoais e apoio ao emprego para apoiar pessoas em situação de sem-abrigo

O Pavilhão do Futuro, na Casa do Campino, acolheu na sexta-feira, dia 12, a iniciativa “Natal do Recomeço”, promovida pela Cruz Vermelha de Santarém, com o objectivo de apoiar e proporcionar algum conforto à população sem-abrigo da cidade, estimada em cerca de 75 pessoas.
Ao longo da manhã, o espaço foi organizado em várias secções de apoio, permitindo às pessoas escolher roupa, cortar o cabelo e aparar a barba, usufruir de sessões de estética, obter informações junto do IEFP sobre oportunidades de emprego e formação profissional, entre outras necessidades imediatas. O evento foi organizado também pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo e contou com a colaboração de várias entidades e parceiros locais.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar