13/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 13-12-2025 14:14

Parada de Natal animou centro de Santarém

Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Parada de Natal animou centro de Santarém
Duendes e gnomos malabaristas, o Pai e a Mãe Natal e um trio de músicos espalharam alegria e animação pelas ruas da cidade, fazendo as delícias dos mais novos.

A Parada de Natal alegrou o centro histórico de Santarém na manhã de sábado, 13 de Dezembro. Duendes e gnomos malabaristas, o Pai e a Mãe Natal e um trio de músicos espalharam alegria e animação pelas ruas da cidade, fazendo as delícias dos mais novos.

O Reino de Natal continua a proporcionar diversão e convívio no Jardim da Liberdade, onde não faltam uma roda gigante, uma pista de gelo, lojinhas de artesanato e roulotes de comida e bebida. O maior presépio do Ribatejo, a Casa do Pai Natal, carrosséis e a árvore de Natal gigante são outras atracções natalícias espalhadas pela cidade.

