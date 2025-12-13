Parque dos Sonhos já abriu na Chamusca

Inauguração decorreu no final de tarde de sexta-feira, 12 de Dezembro.

O Parque dos Sonhos na Chamusca abriu portas no final de tarde de sexta-feira, 12 de Dezembro. A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara, Nuno Mira, entre outras personalidades. A abertura foi assinalada com uma actuação musical que envolveu idosos e crianças, tendo os visitantes sendo ainda presenteados com fogo-de-artifício.

A iniciativa, promovida pelo município da Chamusca, decorre no parque municipal até dia 21 de Dezembro.