O MIRANTE TV | 14-12-2025 19:09
O Mundo Mágico do Natal anima fins de semana de Dezembro em Tomar
Iniciativa transforma Praça da República, em Tomar, num cenário festivo com mercado e animação infantil.
O concelho de Tomar está a celebrar a quadra natalícia com um extenso programa de animação. As celebrações marcam os fins de semana de Dezembro com o evento “Tomar – O Mundo Mágico do Natal”. A iniciativa transforma a Praça da República, no centro histórico, em cenário festivo com mercado e animação infantil. Na tarde de domingo, 14 de Dezembro, a animação esteve a cargo da Trupe de Natal “Artes Circenses”.
O programa natalício em Tomar conta ainda com concertos, dança, actividades familiares e festa de passagem de ano.
