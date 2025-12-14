Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro volta a encantar nesta quadra natalícia

O Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro, em Alenquer, volta a ser um dos pontos de visita obrigatória nesta quadra natalícia. O projecto comunitário assinala dez anos e pode ser visitado gratuitamente até 6 de Janeiro.

Nesta quadra natalícia, o Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro, no concelho de Alenquer, volta a encantar os visitantes. O projecto, que completa dez anos, tem vindo a crescer de ano para ano, apresentando cada vez mais qualidade e um maior número de figuras em dimensão próxima do real, que representam ofícios e profissões tradicionais, para além das figuras clássicas do presépio.

O Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro distingue-se pelo cuidado nos pormenores e pela representação fiel das vivências do passado desta aldeia, que conta actualmente com cerca de 60 moradores.

