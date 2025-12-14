uma parceria com o Jornal Expresso
14/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 14-12-2025 20:51

Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro volta a encantar nesta quadra natalícia

Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro volta a encantar nesta quadra natalícia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro, em Alenquer, volta a ser um dos pontos de visita obrigatória nesta quadra natalícia. O projecto comunitário assinala dez anos e pode ser visitado gratuitamente até 6 de Janeiro.

Nesta quadra natalícia, o Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro, no concelho de Alenquer, volta a encantar os visitantes. O projecto, que completa dez anos, tem vindo a crescer de ano para ano, apresentando cada vez mais qualidade e um maior número de figuras em dimensão próxima do real, que representam ofícios e profissões tradicionais, para além das figuras clássicas do presépio.
O Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro distingue-se pelo cuidado nos pormenores e pela representação fiel das vivências do passado desta aldeia, que conta actualmente com cerca de 60 moradores.
Uma reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar