O MIRANTE TV | 14-12-2025 20:51
Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro volta a encantar nesta quadra natalícia
O Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro, em Alenquer, volta a ser um dos pontos de visita obrigatória nesta quadra natalícia. O projecto comunitário assinala dez anos e pode ser visitado gratuitamente até 6 de Janeiro.
Nesta quadra natalícia, o Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro, no concelho de Alenquer, volta a encantar os visitantes. O projecto, que completa dez anos, tem vindo a crescer de ano para ano, apresentando cada vez mais qualidade e um maior número de figuras em dimensão próxima do real, que representam ofícios e profissões tradicionais, para além das figuras clássicas do presépio.
O Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro distingue-se pelo cuidado nos pormenores e pela representação fiel das vivências do passado desta aldeia, que conta actualmente com cerca de 60 moradores.
Uma reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE
