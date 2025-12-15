Presidente da Assembleia da República no comboio entre Santarém e Entroncamento

O presidente da Assembleia da República viajou no final desta manhã de segunda-feira, 15 de Dezembro, no comboio regional de Santarém para Entroncamento.

O presidente da Assembleia da República viajou no final desta manhã de segunda-feira, 15 de Dezembro, no comboio regional de Santarém para Entroncamento, sem aparato de segurança, nem estações de televisão, nem qualquer benefício, até porque o revisor foi confirmar se todos tinham bilhete com um dos elementos da comitiva que mostrou os comprovativos. Aguiar Branco viajou ao lado de dois deputados eleitos por Santarém, Isaura Morais da AD, e Pedro Correia, do Chega. Hugo Costa, do PS, estava nos bancos do outro lado do corredor.

A viagem, depois de uma reunião com autarcas em Santarém, decorreu sem que alguém tivesse metido conversa com Aguiar Branco, que ia visitar o Museu Nacional Ferroviário no âmbito do “Parlamento Próximo”, criada na legislatura passada para visitar os diferentes círculos eleitorais e reunir com entidades locais.