O MIRANTE TV | 16-12-2025 19:14
Santa Cita realizou quinta edição da Aldeia Natal
Santa Cita voltou a acolher centenas de pessoas com mais uma edição da Aldeia Natal, um evento que decorreu entre os dias 12 e 14 de dezembro.
A Aldeia Natal de Santa Cita voltou a animar a localidade do concelho de Tomar. Desde gastronomia, artesanato, insufláveis, carrosséis, concertos, magia, arte urbana e o Mercado de Natal com mais de 60 expositores, Santa Cita teve de tudo durante o evento. A iniciativa terminou no domingo, 14 de dezembro e a organização afirma que foi mais uma edição de sucesso, com muita afluência.
Aqui ficam algumas imagens da reportagem de O MIRANTE.
