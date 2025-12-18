uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
A APPACDM de Santarém celebra o Natal com utentes, familiares e funcionários
A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém realizou a sua Festa de Natal no dia 17 de Dezembro.

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém realizou no dia 17 de Dezembro a sua Festa de Natal no auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA).

Este é um evento que ocorre todos os anos e que junta os utentes da associação, familiares, dirigentes, funcionários e convidados, num momento de festa, partilha e amor.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, marcou presença na Festa de Natal da associação, juntamente com o vice-presidente Emanuel Campos e a vereadora Teresa Ferreira.

João Leite sublinhou o bom trabalho desenvolvido por Luís Amaral, presidente da APPACDM, lançando novamente o desafio para que a Banda da Bica esteja presente no próximo ano nas Festas da Cidade, a realizar no mês de Março de 2026.

A Festa de Natal começou, com a colaboração dos utentes, com a atuação da Banda da Bica, o Grupo de Dança Roda Vida, a Orquestra Metrónomo, o Grupo de Teatro Fantasia e o Grupo Coral Ao Meu Ritmo.

