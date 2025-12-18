O MIRANTE TV | 18-12-2025 18:47
Feira grossista regressou ao Mercado Municipal de Tomar
Regresso ocorreu na quinta-feira, 18 de Dezembro.
A feira grossista regressou ao Mercado Municipal de Tomar na tarde de quinta-feira, 18 de Dezembro, após ter estado deslocalizada nos Pavilhões da FAI. A decisão foi tomada pelo executivo camarário depois de um processo de auscultação e diálogo com vendedores grossistas, comerciantes e funcionários do mercado. Segundo a Câmara de Tomar, esta opção permite reforçar a dinâmica do Mercado Municipal, manter viva a feira grossista e responder às necessidades de quem ali trabalha.
A feira grossista de Tomar realiza-se semanalmente às segundas, quartas e quintas-feiras, entre as 17h00 e as 22h00 horas.
