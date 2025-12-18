O MIRANTE TV | 18-12-2025 19:34
Presépios de Sal voltam a enfeitar as Salinas de Rio Maior até 6 de Janeiro
Este ano cerca de 40 presépios de sal e várias actividades natalícias dão vida às Salinas de Rio Maior durante a festividades.
Os tradicionais Presépios de Sal estão novamente em exposição nas Salinas de Rio Maior, até ao dia 6 de Janeiro, com um programa que inclui outras actividades natalícias como as Oficinas para Famílias “Esculturas com Sal”, no Pavilhão Natal, o labirinto do Vale Encantado e um carrossel para os mais novos.
Este ano podem ser vistos cerca de 40 presépios de sal.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1748
17-12-2025
Capa Vale Tejo
17-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar