"Maior Presépio do Ribatejo" volta a fazer a diferença no Reino de Natal de Santarém

