21/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 20-12-2025 23:51

Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia

Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Mercadinho de Natal anima Praça da República em Samora Correia
Artesanato, associações e espírito natalício voltam a juntar-se no centro de Samora Correia, num convite aberto à comunidade para viver o Natal em ambiente de proximidade e convívio.

A Junta de Freguesia de Samora Correia promove, nos dias 19, 20 e 21 de Dezembro, o Mercadinho de Natal, que tem lugar na Praça da República, naquela cidade do concelho de Benavente.
A iniciativa evidencia a quadra natalícia com um espaço dedicado à promoção dos artesãos e de colectividades, proporcionando à população um ambiente marcado pela tradição, pelas luzes de Natal e pela animação característica desta época do ano.
O Mercadinho de Natal é dirigido sobretudo às famílias e população em geral, reforçando o espírito de proximidade e celebração própria das festividades natalícias.

