uma parceria com o Jornal Expresso
22/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 22-12-2025 12:22

Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"

1 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
2 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
3 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
4 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
5 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
6 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
7 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
8 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
9 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
10 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
11 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
12 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
13 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
14 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
15 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
16 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
17 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
18 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
19 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
20 / 20
Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

De 13 a 23 Dezembro o Jardim e Mercado Municipal de Alpiarça recebeu a iniciativa “O Mundo do Chocolate”, 11 dias em que o espaço se transformou num local encantado onde o aroma do chocolate se misturou com o espírito natalício.

De 13 a 23 Dezembro o Jardim e Mercado Municipal de Alpiarça recebeu a iniciativa “O Mundo do Chocolate”, 11 dias em que o espaço se transformou num local encantado onde o aroma do chocolate se misturou com o espírito natalício, a alegria das famílias e o talento dos artesãos locais. Entre as várias actividades, há a Fábrica do Chocolate, Pista de Gelo, Comboio de Natal, Casa do Pai Natal, Workshops de Natal, entre outras. Aqui ficam algumas imagens dos últimos dias do “Mundo do Chocolate” em Alpiarça.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar