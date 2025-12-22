Mercado de Natal de Alpiarça recebeu "O Mundo do Chocolate"

De 13 a 23 Dezembro o Jardim e Mercado Municipal de Alpiarça recebeu a iniciativa “O Mundo do Chocolate”, 11 dias em que o espaço se transformou num local encantado onde o aroma do chocolate se misturou com o espírito natalício.

De 13 a 23 Dezembro o Jardim e Mercado Municipal de Alpiarça recebeu a iniciativa “O Mundo do Chocolate”, 11 dias em que o espaço se transformou num local encantado onde o aroma do chocolate se misturou com o espírito natalício, a alegria das famílias e o talento dos artesãos locais. Entre as várias actividades, há a Fábrica do Chocolate, Pista de Gelo, Comboio de Natal, Casa do Pai Natal, Workshops de Natal, entre outras. Aqui ficam algumas imagens dos últimos dias do “Mundo do Chocolate” em Alpiarça.