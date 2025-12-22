Pais Natais desfilaram de mota em Santarém

No domingo, 21 de Dezembro, várias dezenas de motards desfilaram vestidos de Pai Natal pelas principais artérias da cidade de Santarém. A concentração realizou-se no Jardim da Liberdade e contou com motards de todo o concelho, vestidos a rigor e muitos até com as suas motas enfeitadas. O percurso passou pelo Liceu Sá da Bandeira, Hospital de Santarém, São Domingos e Marvila, até ao regresso ao centro histórico da cidade.