22/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
22-12-2025

Pais Natais desfilaram de mota em Santarém

No domingo, 21 de Dezembro, várias dezenas de motards desfilaram vestidos de Pai Natal pelas principais artérias da cidade de Santarém. A concentração realizou-se no Jardim da Liberdade e contou com motards de todo o concelho, vestidos a rigor e muitos até com as suas motas enfeitadas. O percurso passou pelo Liceu Sá da Bandeira, Hospital de Santarém, São Domingos e Marvila, até ao regresso ao centro histórico da cidade.

