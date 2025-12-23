Entroncamento inaugura a tão esperada nova esquadra da PSP

A nova infraestrutura teve um investimento de 2 milhões de euros e está localizada na rua Miguel Bombarda, ao lado do Centro de Saúde do Entroncamento

A nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento foi inaugurada esta terça-feira, dia 23 de Dezembro, numa cerimónia que contou com a presença de vários autarcas e entidades locais, entre as quais o presidente da câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o Director Nacional da PSP, Luís Carrilho.

Com um investimento de cerca de 2 milhões de euros, o presidente da câmara classificou o novo espaço como “um acto de reconhecimento” para os agentes da PSP, sublinhando que a nova esquadra permitirá reforçar a proximidade com a população e contribuir para um concelho mais seguro, coeso e preparado para o futuro.