27/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 27-12-2025 10:00

João Fonseca e a esperança numa nova geração da agricultura

Da infância em Lisboa ao trabalho ligado à agricultura, João Fonseca fala de um percurso feito de escolhas, aprendizagem e contacto com a terra - foto O MIRANTE
Da experiência no terreno à reflexão sobre as mudanças do sector, João Fonseca sublinha que a agricultura exige adaptação constante, conhecimento do território e decisões pensadas para lá do imediato.

João Fonseca nasceu em Lisboa, em 1970, onde estudou e se formou em Agronomia, com especialização em Economia Agrária e Sociologia Rural. O primeiro grande desafio profissional surgiu com a participação de projecto que o levou a percorrer o país e a contactar realidades sociais muito distintas.
Em 1999, mudou-se para Santarém, onde fixou residência. Desenvolveu depois um percurso profissional longo e progressivo na Quinta da Lagoalva, passando por várias áreas até chegar à direcção-geral e ao Conselho de Administração. Actualmente, é director florestal, da biodiversidade e sustentabilidade da Companhia das Lezírias, sublinhando que a dimensão da exploração e o enquadramento ambiental implicam responsabilidades acrescidas.
João Fonseca considera que a agricultura portuguesa tem vindo a transformar-se e que quem não acompanha essa mudança tende a ficar para trás. Defende que os agricultores são os principais zeladores do ambiente e tem esperança nas novas gerações.
Fora da vida profissional, encontra equilíbrio na família, no contacto com a natureza e em actividades como a bricolage e as idas ao ginásio.
