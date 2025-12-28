uma parceria com o Jornal Expresso
Tica Figueiredo é uma jovem com vários empregos que valoriza o tempo e a qualidade de vida

Patrícia Figueiredo concluiu o curso técnico Profissional de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade e frequentou a licenciatura em Design Digital - foto O MIRANTE
Patrícia Figueiredo tem 32 anos, trabalha desde os 18 e já perdeu a conta aos empregos pelos quais passou.

Patrícia Figueiredo tem 32 anos, trabalha desde os 18 e já perdeu a conta aos empregos pelos quais passou. Desde administrativa, a hospedeira e promotora de eventos, acredita que apenas um trabalho na área da solidariedade social, eventualmente, a poderia “agarrar para a vida”. Sem medo da mudança e com uma visão positiva sobre a vida, Tica, como é conhecida diz que lhe dá especial gozo poder ter várias experiências no mundo laboral, desde que, ressalva, consiga ter qualidade de vida, estabilidade financeira e um bom ambiente de trabalho.
Da parte da manhã a jovem natural de Santarém trabalha num escritório, onde está efectiva, à tarde dá aulas no âmbito das Actividades extracurriculares na Escola das Fontainhas e à noite trabalha como assistente de loja. Pelo meio ainda treina num ginásio e é raro o dia em que não visita no lar, a avó que é para Tica um exemplo de vida. Esta é uma conversa a propósito da rubrica Identidade Profissional que pode ser lida na íntegra na edição semanal de O MIRANTE.
