O MIRANTE TV | 30-12-2025 20:38
Santarém celebra passagem de ano entre o conforto de casa e saídas pontuais
Entre celebrações em casa e breves saídas, vários escalabitanos defendem que as autarquias devem contoinuar a apostar na organização de festas, desde que com contenção e organização.
O MIRANTE andou pelas ruas de Santarém para perceber como as pessoas vão celebrar a passagem de ano e o que pensam sobre os gastos dos municípios nas comemorações. Entre planos mais caseiros e saídas rápidas para ver o fogo de artifício, a maioria prefere celebrar a passagem entre família e amigos, com muitos a defender que deve haver sempre alguma festa comemorativa pública, desde que com a devida contenção e organização.
Aqui ficam alguns dos testemunhos recolhidos pelo nosso jornal.
