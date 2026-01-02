uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 02-01-2026 12:48

Câmara quer reforço da videovigilância depois de vandalismo em Vila Franca de Xira

No centro da cidade de Vila Franca de Xira foram derrubadas floreiras e chapéus de sol na madrugada do dia de Natal.

O centro da cidade de Vila Franca de Xira voltou a ser palco para vários casos de vandalismo que alarmaram a comunidade.
Desta vez, na rua Almirante Cândido dos Reis, conhecida como a rua do Chave de Ouro, onde foram derrubadas floreiras e chapéus das esplanadas.
O vandalismo, captado em vídeo na manhã seguinte por Júlio Costa, indignou os moradores.
O assunto foi também levado a discussão na última assembleia municipal pela bancada da Coligação Nova Geração.
O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, diz estar preocupado com o assunto e anunciou um reforço da videovigilância nos centros urbanos.
