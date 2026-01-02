O MIRANTE TV | 02-01-2026 21:26
Guilherme é o primeiro bebé do ano a nascer na Hospital de Santarém
Guilherme Januário foi o primeiro bebé a nascer em 2026 na maternidade do Hospital de Santarém, da Unidade Local de Saúde da Lezíria.
O primeiro bebé a nascer no Hospital de Santarém em 2026, chama-se Guilherme e é o segundo filho de Tiago Januário e Rute Machado, de Rio Maior. O parto ocorreu pelas 15h25 de 2 de Janeiro e o bebé chegou ao mundo com 2 kilos e 820 gramas.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Vale Tejo
30-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar