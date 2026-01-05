uma parceria com o Jornal Expresso
05/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 05-01-2026 18:27

Colisão provoca cinco feridos em Santarém

Acidente ocorreu na estrada que liga Vale de Estacas à estação de comboios.

Um acidente envolvendo dois veículos ligeiros provocou cinco feridos na tarde de segunda-feira, dia 5, na Rua Comandante José Carvalho, em Santarém, entre o bairro de Vale de Estacas e estação ferroviária na Ribeira de Santarém. A colisão envolveu uma carrinha onde seguiam cinco pessoas e um automóvel com um ocupante.
Os feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém. O alerta foi dado pelas 15h40. No local estiveram cinco ambulâncias. A PSP tomou conta da ocorrência
