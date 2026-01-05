Colisão provoca cinco feridos em Santarém

Um acidente envolvendo dois veículos ligeiros provocou cinco feridos na tarde de segunda-feira, dia 5, na Rua Comandante José Carvalho, em Santarém, entre o bairro de Vale de Estacas e estação ferroviária na Ribeira de Santarém. A colisão envolveu uma carrinha onde seguiam cinco pessoas e um automóvel com um ocupante.

Os feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém. O alerta foi dado pelas 15h40. No local estiveram cinco ambulâncias. A PSP tomou conta da ocorrência