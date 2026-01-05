Encontro de Reis e Reiseiros animou Museu do Presépio em Alenquer

O Museu do Presépio, em Alenquer, recebeu no domingo grupos de Reis e Reiseiros de várias freguesias do concelho. Durante a tarde, cantos e pinturas recriaram uma tradição secular que se mantém viva.

O Museu do Presépio, em Alenquer, foi palco, no domingo, do encontro de grupos de Reis e reiseiros provenientes de várias freguesias do concelho. Durante a tarde, os participantes cantaram os Reis enquanto outros pintavam símbolos nas paredes exteriores do museu, recriando uma tradição que se mantém viva há séculos.

Além do canto e da pintura, o encontro proporcionou momentos de convívio entre os participantes e permitiu dar a conhecer aos visitantes a riqueza desta tradição, sublinhando a importância de manter vivos os costumes e a identidade cultural do concelho.

O Pintar e Cantar dos Reis terá o seu momento alto esta noite, quando os grupos percorrerem as ruas. Trata-se de uma tradição actualmente candidata a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.



Reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE.